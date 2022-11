Koniec Ziobry w rządzie? "Może nie dotrwać do Sylwestra"

Punktem spornym w rozmowach z Brukselą jest tzw. test bezstronności sędziego. Został on zapisany w "kamieniach milowych" do KPO. Wprawdzie takowy test istnieje w polskim prawie, po tym jak uchwalono prezydencką ustawę o Sądzie Najwyższym, ale poprawki Solidarnej Polski mocno ograniczyły jego charakter. "Ziobryści" nie chcą słyszeć o jego rozszerzeniu i umożliwieniu sędziom powszechnej możliwości testowania się nawzajem. Ich zdaniem, doprowadzi to do chaosu w sądownictwie.