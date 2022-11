Niszczone dokumenty na Śląsku. W tle przewrót w sejmiku

- Niczego nie niszczyłam, to jakieś bzdury. Przecież wszystko, co trafia do członków zarządu, i tak pochodzi z wydziałów i po podpisie tam wraca. Jeszcze w nocy straciliśmy dostęp do służbowych komputerów, odcięto też nam połączenia wychodzące ze służbowych komórek. Straciłam też dostęp do gabinetu - tłumaczyła "Wyborczej" Izabela Domogała.