"PiS upada". Opozycja świętuje przejęcie władzy w śląskim sejmiku, politolog mówi, że to zapowiedź zmian w kraju

Prof. Chwedoruk: Wiatr zmian

Politolog prof. Rafał Chwedoruk nie ma wątpliwości, że opozycja ma powody do sukcesu. Według eksperta to, co dzieje się w województwie śląskim może być ważnym sygnałem politycznym w skali całego kraju. - Była taka piosenka "Wind of change", czyli "Wiatr zmian", i myślę, że ona oddaje w mikroskali to, co obserwujemy. Jest to coś, co będzie miało wpływ na sytuację ogólnokrajową. Górny Śląsk ogrywa ważną rolę, nie tylko ekonomiczną. To, co tam się dzieje ma wpływ na politykę ogólnopolską, bo często sygnalizuje zjawiska, które wkrótce będą dotyczyć całego kraju.