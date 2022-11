"Polityczna fujara". Ostre słowa na konferencji Zbigniewa Ziobry

Głos w trakcie konferencji zabrał także Patryk Jaki. - Elity polityczne i zaplecze niemieckie wmówiły, że w Polsce łamana jest praworządność - stwierdził Jaki. - To, co zarzuca się Polsce, to jest powszechnie stosowana praktyka. (...) Mówiono Polsce, że może mniej, bo ma rzekomo gorszą kulturę. Musimy tu mówić stanowczo "nie". Polsce wmówiono, że UE to rozdaje prezenty, których SP nie chce brać. To kiedy rozmawiamy o wetach, to przypominam. Proponowaliśmy, jak było Fit for 55, by zawetować. (...) Teraz widzimy, że jednym z problemów jest właśnie opieranie energetyki na gazie. Z pespektywy czasu widać, czy to nasza propozycja była zła - ocenił Jaki.