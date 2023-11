Koniec jednorazowych opakowań? PE przyjął stanowisko

Co dokładnie zawierają przepisy dotyczące redukcji jednorazowych opakowań? Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego, poza ogólnym celem redukcji opakowań o 5 proc. do 2030 r., 10 proc. do 2035 r. oraz 15 proc. do 2040 roku, posłowie opowiedzieli się za wyznaczeniem konkretnych celów dotyczących redukcji opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych - o 10 proc. do 2030 r., 15 proc. do 2035 r. i 20 procent do 2040 roku.