Widziałeś już te nakrętki? Są już popularne u sąsiadów. Coś zmienią w Polsce

To będzie element plastikowej rewolucji. Nowe techniczne rozwiązanie, jakie jest już wdrażane przez producentów opakowań do napojów, ograniczy rozprzestrzenianie się plastiku. Sprawi, że w naszej przestrzeni będzie mniej niewielkich plastikowych części, które trafiają do wód, zagrażają ekosystemowi, zaśmiecają plaże, zabijają zwierzęta.