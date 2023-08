Znikające plaże i ginące krajobrazy. Polacy mają potężne obawy

W rozmowie z gośćmi sprawdzimy, na ile odczucia Polaków i spodziewane pogorszenie jakości życia ze względu na zmiany klimatyczne pokrywa się z przewidywaniami ekspertów. Zapytamy, czy i w jaki sposób nadmorskie kurorty próbują niwelować możliwe konsekwencje i czy mają gotowe strategie na wiele lat. W jakiej perspektywie zmiany klimatyczne mogą odmienić Bałtyk, jaki znamy i co to oznacza dla kolejnych pokoleń – to kolejne pytania, na które poszukamy odpowiedzi w Jastrzębiej Górze.