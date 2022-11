System kaucyjny w Polsce. Kiedy wróci? Rząd szykuje stosowną ustawę

System kaucyjny w Polsce, w porównaniu do wielu innych krajów europejskich, jest dość słabo rozwinięty. Jak informuje stowarzyszenie Zero Waste "z problemem zaśmiecenia ulic, trawników, parków, czy rzek, boryka się większość miast w Polsce – aż 50% śmieci stanowią opakowania po napojach". Jednocześnie z problemem jednorazowych opakowań stara się walczyć Unia Europejska, która nakazała krajom członkowskim wdrożenie dyrektywy Single Use Plastic Products. Zgodnie z jej założeniami, 90 procent plastikowych opakowań używanych przez gospodarstwa powinno zostać odpowiednio zagospodarowanych.