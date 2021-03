Eksperci proponują wprowadzenie kaucji za plastikowe opakowania

Kaucja za plastikowe opakowania?

Wpływ na wysokość opłaty ma nasza zdolność do recyklingu. Specjaliści z Warsaw Enterprise Institute w celu jej zwiększenia proponują wprowadzanie systemu kaucyjnego opartego o punkty depozytowe. W cenie towarów znajdujących się w jednorazowych opakowaniach plastikowych zawarta byłaby opłata, którą będzie można odzyskać oddając opakowanie do specjalnego automatu lub bezpośrednio w sklepie.

"Jest to mechanizm podobny do kaucji. Dzięki systemowi depozytowemu zbierane są tylko wybrane rodzaje opakowań, które nie mieszają się z innymi odpadami i są dużo mniej zabrudzone. To redukuje konieczność ich późniejszego sortowania i przygotowania do recyklingu, a także obniża koszty całego procesu. Wysoki depozyt zachęca zaś kupujących do zwrotu pustych opakowań" - czytamy w raporcie WEI.