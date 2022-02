System kaucyjny w sklepach. Co to oznacza dla konsumenta?

System kaucyjny na opakowania będzie dobrowolny i bezparagonowy. Jak to się przełoży na funkcjonowanie konsumenta? - To wybór wprowadzającego i konsumenta - mówi minister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, który był gościem programu "Tłit". - Ktoś będzie chciał się napić piwa, pójdzie do sklepu, weźmie piwo, zapłaci kaucję, odda butelkę i będzie miał zwrot kaucji- dodaje minister. Zgodnie z projektem, do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłyby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję. - Będzie to popularyzacja obecnego systemu. Chodzi o to, żeby to było uniwersalne na terenie całego kraju - dodaje Ozdoba. Początkowo system kaucyjny obejmie butelki z tworzywa sztucznego o pojemności 3 l oraz szklane o pojemności 1,5 l. Co z handlem w niedzielę? - Niedziela wolałbym, żeby była przeznaczona na rodzinę, a nie działalność związaną ze sklepami - zaznaczył minister.