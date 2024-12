W większości sondaży wyborczych Konfederacja zajmuje dziś mocne trzecie miejsce , a jej kilkunastoprocentowe poparcie jest znacząco większe od dość rozczarowującego wyniku 7,16 proc. z wyborów sejmowych w październiku 2023 roku. Za wyraźnym wzrostem jej popularności w 2024 roku stoi to, co w polityce sprawdza się zawsze - dobre wykorzystanie sprzyjających okoliczności .

Falę, która w ostatnim roku wyraźnie niosła Konfederację, tworzyło kilka różnych politycznych i społecznych procesów. Należały do nich: zmiana nastawienia Polaków do Ukrainy, Ukraińców i problemu migracji, rosnące znużenie części wyborców rytualnością konfliktu PiS-PO, społeczny sceptycyzm wobec "zielonej" polityki suflowanej przez Brukselę, szersza obawa przed kulturową zmianą pod rządami Lewicy i KO, wyraźna dominacja w polityce głównego nurtu retoryki socjalnej nad wolnorynkową, czy choćby zmiana społecznej optyki w ocenie czasu szczepień i lockdownów.

A jednak, pomimo wyraźnych symptomów politycznego sukcesu w 2024 roku, nad przyszłością Konfederacji w poważnej polskiej polityce unosi się ciągle wyraźny znak zapytania . I nie chodzi tu tylko o skłonności niektórych Konfederatów do niezbyt mądrych i mało odpowiedzialnych, a czasem po prostu nieakceptowalnych politycznych prowokacji, które same w sobie mogą odstraszać elektorat centrowy. Główny ich kłopot z ewentualnym wejściem na salony władzy ma charakter bardziej strukturalny i tkwi gdzie indziej.

Zasadniczy, polityczny problem Konfederacji polega na tym, że formacja ta i jej liderzy, mimo sporej popularności, dotąd nie rządzili i nie pokazali wyborcom kompetencji, sprawności i doświadczenia w dźwiganiu ciężkiego brzemienia władzy. Przykłady takie, jak choćby kariera premier Włoch Giorgii Meloni, dobrze pokazują zaś, że długa i trudna droga od prawicowej kontestacji systemu politycznego do salonów władzy wymaga konsekwencji, cierpliwości, ale też wiarygodności, jaką zdobywa się, współuczestnicząc we władzy.

Co ważniejsze, nie widać też u Konfederatów póki co pomysłu, jak przejść od ciętej publicystyki do realnej polityki i jak wyjść z pułapki partii wiecznej prowokacji i kontestacji. I z której strony, z solidnym poparciem kilkunastu procent, wejść w system politycznej władzy w Polsce, by go realnie zacząć zmieniać. Sama zaś demonstracja równego dystansu wobec PO i PiS, czy też wyczekiwanie na pokoleniową zmianę, nie wydają się ani obiecującą strategią, ani nawet zręczną taktyką.