Poparcie dla PiS topnieje. Spory spadek notowań

Poza parlamentem znalazłaby się Partia Razem , na którą chce zagłosować zaledwie 0,3 proc. badanych. 0,7 proc. wskazało "inną" partię w badaniu. 11 proc. nie wie, na kogo by chciało zagłosować. To wzrost aż o 4,6 pkt proc. w zestawieniu z poprzednim sondażem.

I to oni przeszliby do drugiej tury wyborów prezydenckich. Co dalej? Według grudniowego sondażu, to Trzaskowski zostałby głową państwa. Chęć oddania na niego głosu w drugiej turze zadeklarowało 50,3 proc. badanych. Na Karola Nawrockiego chce zagłosować 41,2 proc. pytanych.