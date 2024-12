Porażający raport RPO. Po której stronie stanie Bodnar? [OPINIA]

chciałbym napisać do Pana jedynie krótką wiadomość z życzeniami świątecznymi. Niestety to nie ten dzień, choć - rzecz jasna - życzę Panu wiele spokoju na Święta Bożego Narodzenia. Piszę jednak w innej sprawie, mimo wszystko - istotniejszej od życzeń.

W odniesieniu do księdza Michała O. Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził, że po zatrzymaniu mężczyzna był nieprzerwanie przez 15 godzin przesłuchiwany. Nie zapewniono mu możliwości odpoczynku ani nie miał dostępu do posiłku. Przez cały ten czas był skuty kajdankami, nawet w czasie przebywania w tzw. pomieszczeniach bezpiecznych, zapewniających ochronę i pod nadzorem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje jasno: doszło do niehumanitarnego traktowania Michała O.

Profesor Marcin Wiącek ustalił, że w sprawie Urszuli D. nie dopuszczono obrońcy do udziału w czynności ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania jej w charakterze podejrzanej. Kobieta, najzwyczajniej w świecie, została pozbawiona prawa do obrony, które jej w świetle polskiego prawa przysługiwało.

Wobec całej trójki stosowano tzw. kajdanki zespolone, czyli zakładane na ręce i nogi - tak jak się to robi w stosunku do najgroźniejszych zatrzymanych, mogących w ułamku sekundy zrobić komuś krzywdę.

Szczególnie rażące wydają się nieprawidłowości w pierwszych godzinach po zatrzymaniu. Wtedy bowiem - co jest powszechnie wiadome i przyznają właściwie wszyscy karniści - jest kluczowy moment w śledztwie: jeśli więc "złamać" zatrzymanego, to najlepiej podczas pierwszego przesłuchania.

Rok wcześniej - w czerwcu 2018 r. - połączyła nas inna sprawa, kiedy to obaj byliśmy wyśmiewani. Pana wyśmiewano za to, że oczekiwał Pan od Zbigniewa Ziobry, by wreszcie wszystkim zatrzymywanym osobom zapewniać napój i posiłek. Mnie z kolei za to, że opisałem Pański postulat i gorąco go poparłem.