Kolęda 2022. Duchowni odwiedzą wiernych "na życzenie"

Kolęda na życzenie "wynika wyłącznie z wygodnictwa księży"?

Złe strony planowanych wizyt duszpasterskich zauważył w rozmowie z Onetem inny duchowny, ks. Damian Wyżkiewicz. Jego zdaniem kolędy "na żądanie" nie mają nic wspólnego z tradycją. "To, że coraz więcej parafii się na taką formę decyduje, jest zupełnie czymś odwrotnym niż to, co głosi, i do czego zachęca papież Franciszek. On od lat mówi, by wychodzić na peryferia". Jak dodaje, nie jest to jedynie problem polskiego Kościoła.