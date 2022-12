Ksiądz o dawaniu koperty na kolędzie: jeśli ktoś ma problem, lepiej żeby nie składał ofiary

Zaznaczył, że osobiście podczas kolędy rzadko pyta wiernych o praktyki religijne, bo wie, że zazwyczaj nie jest to dobrze postrzegane. Jednocześnie przyznał, że rozumie księży, którzy to robią. - Zachęcam do tego, by nie mieć pretensji do księży, którzy pytają na przykład o to, czy ktoś praktykuje, modli się lub chodzi do kościoła. Większość robi to nie po to, by zaspokoić swoją ciekawość, ale ponieważ ci księża naprawdę troszczą się o zbawienie parafian - ocenił.