Kolęda na zaproszenie lub dla chętnych. Parafie zmieniają zasady. Pomysłów nie brakuje

W Kościele zbliża się czas, w którym księża odwiedzają swoich parafian w domach. Choć to już kolejna kolęda w dobie pandemii, w wielu miejscach Kościół wciąż nie wydał jednolitych wytycznych co do jej organizacji. Parafie radzą więc sobie same. Niektóre już ogłosiły, że wizyta duszpasterska odbędzie się po uprzednim zaproszeniu księdza. Ale pomysłów jest więcej.