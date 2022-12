Kolęda 2022/23. Ile pieniędzy włożyć do koperty? Inflacja dotknie duchownych?

Z informacji, przekazywanych przez osoby, które przyjmują księży do swoich domów wynika, że najczęściej decydują się oni na ofiarę w wysokości od 50 do 100 złotych - niektórzy wkładają jednak do kopert nieco mniej lub więcej. Wysokość ofiary powinna być podyktowana wyłącznie wolą i możliwościami finansowymi wiernych. Z badania przeprowadzonego w 2020 roku przez Wirtualną Polskę wynikało, że niemal 10 procent ankietowanych nie przekazało duchownym żadnej ofiary.