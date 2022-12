Kolęda 2022/2023. Kiedy odbędzie się wizyta duszpasterska?

Wizyta duszpasterska, nazywana potocznie Kolędą to rokroczne odwiedziny księży w domach parafian. Jej podstawowym celem jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo domu i jego mieszkańców. To także okazja do lepszego poznania wiernych oraz ich problemów. Chociaż tradycyjnie Kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, prawo kanoniczne nie wskazuje jednoznacznie jej terminu.