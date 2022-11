Ksiądz zapytał dzieci, kto pójdzie do piekła. Odpowiedź hitem

Ksiądz w parafii Świętej Trójcy w Poznaniu zadał dzieciom pytanie: kto pójdzie do piekła? - Złodzieje, źli ludzie, rozwodnicy, zabójcy - wymieniają dzieci. Ostatnia odpowiedź wywołała spore poruszenie. - No tego bym się nie spodziewał. To jak w internet idzie, to będziemy mieli tu ostro - odpowiedział ksiądz.