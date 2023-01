Kłótnia w opozycji o Hołownię. Posłowie snują teorie, a Polska 2050 zaprzecza

- Wpływa to na sytuację, bo teraz każdy mówi co innego, ale nie wpływa w znaczący sposób. Dalsze rozmowy są możliwe, bo za chwilę te relacje zostaną naprawione. Nie jesteśmy od tego, by obywatelom pokazywać grymasy. Rozmowa liderów, wyciąganie wniosków i do przodu - mówił. W podobnym tonie wypowiada się również Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z SLD. - Nie podoba mi się decyzja Polski 2050 ws. ustawy o SN, ale to nie decyzja, która zaważy na tym, że ktoś z panem Hołownią przestanie współpracować - podkreślał w radiowej Trójce.