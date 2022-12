Kłamstwa Putina. "Polska śni o odzyskaniu zachodniej Ukrainy"

Rosyjski dyktator w trakcie spotkania mówił kłamliwie m.in. o zamiarach Polski. - Jeśli chodzi o Polskę, to tam nacjonalistyczni politycy śnią o powrocie tak zwanych terytoriów historycznych, które Ukraina otrzymała od Stalina. I do tego będzie dążyć Polska. Widzimy to. Nie mam wątpliwości - stwierdził w skandalicznych słowach Władimir Putin.