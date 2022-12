Plan ewakuacji Putina. Zaskakujące doniesienia z Moskwy

Kto pomoże Putinowi?

Argentyna i Wenezuela, a także inne kraje Ameryki Łacińskiej - to one mają być kierunkami rozważanymi w ramach koncepcji "Arka Noego". W ucieczce Putina do tej części świata miałby pomóc Igor Sieczin, na co dzień szef paliwowego Rosnieftu, który żyje w dobrych relacjach z Nicolasem Maduro. Co ciekawe, prezydent Wenezueli w ostatnim okresie dystansował się jednak od rosyjskiego przywódcy na arenie międzynarodowej.