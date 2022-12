Właśnie się zaczęło. Putin od dawna czekał na ten ruch

Szeptycki uważa, że Francja chce wrócić do zasady "business as usual". - Kluczowe jest to, co dzieje się na froncie. Francja wysyła już sygnał do Rosji, żeby przygotować się do okresu po wojnie, a brzmi on tak: pamiętajcie, że nawet w czasie wojny próbowaliśmy wam pomagać, dlatego dajcie nam dostęp do swojego rynku i surowców, pozwólcie działać naszym firmom - wymienia ekspert.