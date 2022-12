Przyznali nagrodę Zełenskiemu. Kilka lat wcześniej chwalili Putina

Warto jednak zauważyć, że to właśnie Putin otrzymał tytuł "Człowieka Roku 2007" według "Time'a". Wówczas tygodnik postanowił docenić prezydenta Rosji za "wyjątkowe osiągnięcia przywódcze", które doprowadziły do ustabilizowania sytuacji w kraju. Amerykanie zwracali uwagę na to, że gdy Putin obejmował władzę w Rosji, państwo pogrążone było w kryzysie i chaosie.