Kamiński u Holeckiej. "W świetle prawa jestem osobą niewinną"

Kamiński ocenił, że skierowanie przez Hołownię wniosku do Izby Pracy Sądu Najwyższego to "niebywała decyzja". - Marszałek zgodnie z przepisami powinien skierować do Sądu Najwyższego. A Sąd Najwyższy ma swój regulamin i to Sąd Najwyższy decyduje, zgodnie z właściwością konkretnych izb, do której izby trafi dana sprawa - mówił.