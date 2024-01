"Za wszystkim stoi Tusk". Kamiński i Wąsik udzielili wywiadu

"Jestem człowiekiem niewinnym"

- Mam pełne poczucie, że jestem człowiekiem niewinnym, który działał w imię interesu publicznego, interesu państwa polskiego. Walczył z korupcją na szczytach władzy i tylko i wyłącznie z tego powodu być może dojdzie do sytuacji, że nie zostanie uszanowana decyzja prezydenta i trafię do więzienia - mówił Kamiński. Podkreślał, że nie ma obaw przed pójściem do więzienia.