"To się skończyło Jarosławie". Tusk twardo o Wąsiku i Kamińskim

"Definicja umysłu Kaczyńskiego"

- No bardziej klarownej definicji umysłu Kaczyńskiego nie można zbudować niż on sam, kiedy mówi o sobie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, żeby prezes PiS - o tym co dobre, co złe, kogo karać, kogo ułaskawiać - mógł decydować tylko on i partyjna wierchuszka. Mam dla niego informacje: To się skończyło Jarosławie i to nigdy nie wróci - zadeklarował lider PO.