Tusk zamarł. "Uff. Kamień z serca mi spadł"

Jeden z obecnych na miejscu dziennikarzy zapytał Tuska o nocne telefony prezesa Kaczyńskiego do szefa TVP. - Prezes Kaczyński dzwoni o 3 w nocy do prezesa TVP? - zapytał Tusk. Reporter doprecyzował, że chodziło o telefony do byłego prezesa telewizji Mateusza Matyszkowicza. - Uff. No to trochę kamień z serca mi spadł - stwierdził z wyraźną ulgą premier.