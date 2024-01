Jest potwierdzenie. Odwołania ws. posłów PiS są w Sądzie Najwyższym

Obaj posłowie mają prawo odwołać się od tej decyzji i z tego skorzystali. Politycy PiS składając odwołanie do kancelarii Sejmu, wysłali je również do Sądu Najwyższego, ale do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Problem w tym, że to izba nieuznawana za sąd i obsadzona przez neo-KRS. W grudniu ub. roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy.