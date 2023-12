Odwołania Kamińskiego i Wąsika. Ruch po stronie marszałka Sejmu

Dopytywany, w jakim terminie odwołanie zostanie rozpatrzone, Zakroczymski wskazał, że SN ma na to siedem dni od przekazania pisma. - Marszałek Sejmu zrobi to w pierwszym możliwym terminie. Z tego co wiem SN we wtorek (2 stycznia) nie pracuje, więc zapewne to się odbędzie w pierwszym możliwym dniu - powiedział dyrektor.