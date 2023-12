Jest ruch Kamińskiego i Wąsika. Do SN wpłynęły odwołania

Kamiński stwierdził, że "to są sprawy bardzo poważne i bardzo formalne". - Oczekuję, że żadne procedury nie będą łamane. Oczekuję, że nie będzie mnie nagabywał człowiek, którego pierwszy raz w życiu widzę i wciskał mi jakieś pisma, w sytuacji kiedy jest droga formalna - powiedział i dodał: - Ja się nie ukrywam, nie unikam niczego. Czekam aż zgodnie z procedurami otrzymam na adres mojego zamieszkania pismo. Codziennie jestem w domu, codziennie sprawdzam skrzynkę na listy i do tej pory takie pismo do mnie nie trafiło. Obowiązkiem pana Hołowni jest to, że jeżeli podjęła jakąś decyzję, zgodnie z przepisami prawa ta decyzja ma zostać mi dostarczona - przekazał.