Szef MSWiA o Wąsiku i Kamińskim. "Wyrok zostanie zrealizowany"

Następnie dodał, że sąd "dwukrotnie powiedział, że obaj panowie łamali prawo i to łamali prawo w oczywistej kwestii, tzn. jako ministrowie w polskim rządzie mieli obowiązek dbać o polskich obywateli, a oni wykorzystywali infrastrukturę państwa do tego, żeby fabrykować dowody, żeby szukać haków na oponentów politycznych. To musi być napiętnowane, to musi być rozliczone i ja czekam, bo wiem, że panowie będą się odwoływać do Sądu Najwyższego, a zaraz potem czekam na karę i wykonanie tej kary".