Zmiany w Lasach Państwowych. Tusk ogłasza

- Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kosa, ale też jego stosunek do polskich lasów. Powiedział mi to zdanie, które powinno być czymś na kształt motto dla nas wszystkich, którzy będą zajmowali się przyszłością polskich lasów: że lasy to jest święta rzecz, to nie jest tylko gospodarka - mówił Tusk. Dodał, że lasy to "dobro narodowe".