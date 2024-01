Kaczyński tłumaczy się z telefonu w środku nocy. "Towarzysko niełatwa sytuacja"

- Zadzwoniłem do marszałka Terleckiego, no i marszałek Terlecki mi potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału - relacjonował polityk, dodając, że jego rozmówca wówczas nie spał, bo także wrócił do domu w środku nocy. - Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, ale one spały. I po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że chyba w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji - kontynuował wypowiedź Kaczyński.