Ostro w studiu telewizyjnym. "Do TVP weszły gangusy"

W studiu Polsat News doszło do kłótni między politykami. Chodziło o zmiany w Telewizji Polskiej. - Do TVP weszły gangusy - rozpoczął ostry spór poseł PiS Dariusz Stefaniuk. Kontrofensywę podjął przedstawiciel KO, Grzegorz Napieralski, z kolei należący do Konfederacji Michał Urbaniak stwierdził, że "jedna ekipa traci swoich aparatczyków, a druga ekipa będzie ich tam wprowadzać".