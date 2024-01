Co z mandatem Wąsika i Kamińskiego? Prezes SN komentuje

Jeżeli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem, to to orzeczenie jest skuteczne. A jeżeli nie jest sądem, a ja tak uważam, to to orzeczenie nie wywiera żadnych skutków - powiedział w TVN24 Piotr Prusinowski prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.