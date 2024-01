Lawina komentarzy po słowach Hołowni. "Bocian lepiej troszczy się o żabę"

Szymon Hołownia na konferencji prasowej odniósł się do sytuacji związanej z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Stwierdził, że to "sytuacja bez precedensu". "To już lepiej bocian troszczy się o żabę" - skomentował sam Wąsik. Z kolei dziennikarze wskazują na wątpliwe działania marszałka Sejmu.