Kadyrowcy pokazali łupy z Lisiczańska. Wśród trofeów ślad po Polakach

Kadyrowcy pokazują trofea. Wśród nich naszywka z flagą Polski

Po zakończeniu walk o Lisiczańsk jeden z Kadyrowców pokazał zdobyty samochód wojskowy Humvee i ułożone na nim dokumenty oraz emblematy i odznaczenia należące do pokonanych żołnierzy. Nagrywając film, zwrócił się do Ramzana Kadyrowa: - Drogi Donie, kogóż tu nie było. Brazylia, batalion Ajdar, Azow, Bars... wszyscy. Nigdy nie widziałem tak różnorodnych insygniów znalezionych w jednym miejscu. Sugeruje to, że w Lisiczańsku pracowały resztki bardzo wielu jednostek Ukrainy - mówił.