"Pełzająca kontrofensywa" Ukrainy. Generałowie mieli inne wyobrażenie

- Jeśli ta kontrofensywa nastąpi, to musi być poprzedzona długim przygotowaniem, to są co najmniej tygodnie, a czasami miesiące. Żeby Ukraińcy mogli dokonać kontrofensywy, potrzebują trochę innych środków pola walki: czołgów, lotnictwa, czyli tego, co w natarciu pozwala na działanie manewrowe. Podsumowując, by mówić o kontrofensywie, potrzeba zorganizowania znacznie większej liczby przeszkolonych wojsk, przegrupowanych z innych regionów państwa. Potrzebne są też znacznie większe dostawy środków pola wali i dostarczenia uzbrojenia. O pewnych elementach już słyszymy, bo Amerykanie mówią m.in. o dostarczeniu kilkuset dronów, a to byłyby elementy uzbrojenia, które pozwalałyby na przejście do ataku - ocenia.