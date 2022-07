Rosja ustąpi w sprawie zboża? "Mam wrażenie, że to blef lub gra Putina"

- Z jednej strony musi przymknąć oko na to, co robił do tej pory Putin, tak by uzyskać od innych krajów muzułmańskich wdzięczność. Ale też zdaje sobie sprawę, że to porozumienie nie zapewni ciągłości dostaw zboża. Tyle zboża, ile wcześniej eksportowano, zapewne się nie wyeksportuje. Turcja gra absolutnie na siebie, a dodatkowo aspiruje do kraju przywódczego wśród państw muzułmańskich. To Erdogana bardzo wzmacnia. Będzie mógł powiedzieć, że starał się rozwiązać żywnościowy kryzys - ocenia nasz rozmówca.