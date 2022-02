Separatyści z Donbasu: 40 najemników z Polski. "To propaganda Kremla"

- Informacja o polskich najemnikach na Ukrainie to kremlowska propaganda. Jednak polscy żołnierze - nie najemnicy, jak określają ich rosyjskie media - działali na tym obszarze. To instruktorzy, którzy pełnili tam służbę oraz uczestniczyli, wraz z wojskami ukraińskimi i brytyjskimi, w ćwiczeniach "Kozacki Step". To międzynarodowe działania, wynikające z porozumień - powiedział Wirtualnej Polsce generał broni rezerwy Wojska Polskiego Mirosław Różański, były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.