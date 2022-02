Rosyjskie wojska pod granicą Białorusi z Ukrainą. Eksperci mówią o zagrożeniach

- To pokazuje jedno, że Rosja zajęła już Białoruś. Dla wszystkich wydaje się to obecnie oczywiste, ale jeszcze do niedawna wyglądało to inaczej. Przed sfałszowanymi wyborami, z Białorusi płynęły komunikaty, że stawiają na niezależność od Rosji. Obecnie Aleksander Łukaszenko oddał kraj w ręce Putina, tylko po to, by utrzymać się u władzy. Pogorszyło to sytuację Ukrainy, która może się obawiać ataku z kierunku Białorusi. Już podczas ćwiczeń Zapad widzieliśmy, że Rosjanie w krótkim czasie są w stanie przerzucić ok 30 tysięcy wojsk. Teraz również nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić podobny ruch – mówi WP gen. Roman Polko, były szef jednostki specjalnej GROM i były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.