Wałęsa o możliwym ataku na Ukrainę. "Musi być odpowiedź, atak na Moskwę"

Lech Wałęsa uważa, że wspólna lista wyborcza opozycji "musi być". - Trzeba odsunąć od władzy tych nieudaczników - stwierdził. - Ja wiem o tym, powtarzam, oni muszą być za to wszystko osądzeni. To zdrada interesów Polski i nie można tego nie rozliczyć. Jak najszybciej trzeba przekonać naród, że to, co oni robią, jest szkodliwe dla Polski. Trzeba wszystko rozliczyć, pozabierać majątki. Oni porozgrabiali masę rzeczy i trzeba wprowadzić takie przepisy, że muszą za to wszystko zapłacić. My płacimy jako podatnicy, a oni się bogacą. Już dość tej zabawy - mówił.