Biden jasno o Nord Stream 2. Mocny komunikat dla Kremla

Biden w bardzo zdecydowany sposób odpowiedział na pytanie o gazociąg Nord Stream 2. Stanowczo stwierdził, że jeżeli dojdzie do rosyjskiej agresji, to nie zostanie on nigdy uruchomiony. - Proszę mi wierzyć, że doprowadzimy do tego, by w takiej sytuacji ten projekt nie ruszył - powiedział.