Niepokojące doniesienia o rosyjskiej inwazji. Gen. Skrzypczak dla WP: Putin nie zacznie wojny, którą przegra

- Zalecam w tej sprawie ostrożność. 70 proc. - ile to jest? Pół miliona żołnierzy, czy żołnierze i sprzęt wojskowy? Element zaskoczenia musi być przy każdej agresji, tu go nie ma. Dlatego Rosja musiałaby mieć miażdżącą przewagę liczebną - cztero-, a nawet pięciokrotną - żeby zająć Ukrainę. Moim zdaniem Putin nie zacznie wojny, którą przegra, on sobie nie może na to pozwolić z wielu przyczyn - wskazuje gen. Skrzypczak.