Jacht Putina nagle wypłynął z Niemiec. "Ucieka przed sankcjami"

"Graceful" ucieka przed sankcjami

Zdaniem niemieckiego dziennika "Bild" to nic innego jak ucieczka luksusowej jednostki Putina, za którą stoi strach przed sankcjami. W związku z napiętą sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej, za którą odpowiada Władimir Putin, istnieje groźba, że na Moskwę zostaną nałożone drakońskie sankcje. Prawdopodobne jest, że uderzyłyby one również osobiście w rosyjskiego prezydenta. Tłumaczyłoby to pośpiech, w jakim jednostka wypłynęła z niemieckiej stoczni po ujawnieniu informacji o jej remoncie.