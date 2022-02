Putin i Xi nie podali sobie ręki. "Nie było w tym nic politycznego"

Xi i Putin nie podali sobie ręki. Zabieg Chińczyków

- Oczywiście, było to wcześniej skoordynowane i uzgodnione. Nasi chińscy koledzy prosili, aby nie podawać im ręki. Nie widzieliśmy w tym nic niepokojącego i zgodziliśmy się na to. Prezydent wiedział, że nie powinien wyciągać ręki do chińskiego przywódcy - powiedział w wywiadzie dla programu "Moskwa.Kreml. Putin" emitowanym na antenie kanału Rossija 1.