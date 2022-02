Putin do dziennikarzy: Czy wy chcecie tej wojny?

Podkreślił, że konieczne jest bardzo szybkie wypracowanie warunków, które pozwolą na stabilizację sytuacji. - Naszą odpowiedzialnością jest uzgodnić wspólne działania, żeby stabilizować sytuację i nie doprowadzać do eskalacji. Musimy to potwierdzić w najbliższych dniach i tygodniach, co wymaga szerokich konsultacji i poważnych dyskusji - zaznaczył.