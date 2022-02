Ukraina w gotowości na atak Rosji. Ćwiczenia wojskowe na północ od Krymu

W niedzielę 7 lutego ukraińska armia przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w Chersoniu, na północ od Półwyspu Krymskiego. W obliczu możliwego ataku ze strony Rosji ukraińska armia mobilizuje swoje siły, aby być w ciągłej gotowości. W niedzielnych manewrach wzięły udział jednostki artylerii, czołgi oraz jednostki inżynieryjne, które służą do zaminowania terenu. - Jednym z celów tych ćwiczeń było przedostanie się na obszary trudno dostępne. Chodzi o to, aby móc szybko i precyzyjnie działać w celu rozmieszczenia sprzętu na tych terenach - powiedział Siergiej Nijew, dowódca Połączonych Sił Ukrainy. Nad Ukrainą ciąży cały czas widmo konfliktu zbrojnego na dużą skalę z Rosją, która zgromadziła przy wschodniej granicy Ukrainy pond 100 tys. żołnierzy oraz setki jednostek pancernych i artylerii. Kreml zaprzecza, że zamierza zaatakować Ukrainę i uważa, że to ich zachodni sąsiad chce rozpętać wojnę. Władze Rosji wystosowały także do NATO ostrzeżenie, że jeśli nadal będą rozmieszczane kolejne jednostki w krajach wschodniej flanki NATO oraz jeśli będą podejmowane dalsze kroki, aby włączyć Ukrainę do sojuszu, to Kreml odpowie na to w zdecydowany sposób.