Kto przeżył Lisiczańsk, okopuje się pod Siewierskiem. Rosjanie boją się, że to powtórzy się 10 razy

"Prawdopodobnie oznacza to, że ​​ochotnicy są niewystarczająco wyszkoleni i nie mają odpowiedniego doświadczenia w formacjach piechoty, aby byli skuteczni w walce o wysokiej intensywności. Złożony charakter tego batalionu wskazuje, że rosyjskie kierownictwo wojskowe nadal zmaga się z problemem tworzenia jednostek mających brać udział w walkach" - komentują sprawę analitycy z Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War).